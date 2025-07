Euro dames 2025: l'Espagne trop forte pour les Suissesses

Le parcours de l'équipe de Suisse dans 'son' Euro a pris fin vendredi à Berne. Les joueuses de Pia Sundhage ont été battues par l'Espagne en quart de finale (2-0), non sans démériter.

Les Suissesses ont lutté, mais elles ont fini par céder. Face aux championnes du monde, grandes favorites de la compétition, Lia Wälti et ses coéquipières ont joué avec le même état d'esprit qui leur avait permis de franchir la phase de groupes. Elles ont défendu corps et âme, ont tout tenté en contre-attaque, mais ont dû s'avouer vaincues face à une Roja impressionnante.

La chance dans leur camp

La troupe de Pia Sundhage a longtemps retardé l'échéance, au prix d'une débauche d'énergie justement saluée par les 29'734 spectateurs du Wankdorf au terme de la première mi-temps. Elles ont aussi pu compter sur ce brin de chance qui ne leur a finalement pas suffi pour réaliser l'impossible.

Car dès la 8e minute, quelques instants après avoir été fauchée par Nadine Riesen dans la surface helvétique, Mariona Caldentey a posé le ballon sur le point de penalty. Mais Livia Peng, qui était partie du bon côté, a été toute heureuse de voir le cuir passer à côté de son poteau.

La gardienne de l'équipe de Suisse a ensuite dégoûté Claudia Pina, réalisant trois arrêts (11e, 18e, 24e) qui ont bien montré que Pia Sundhage a fait le bon choix en la titularisant tout au long de l'Euro. Et lorsque la Grisonne aurait dû s'avouer vaincue par une tête d'Irene Paredes sur corner, son poteau est venu à la rescousse (43e).

Espoirs douchés

La Suisse, qui a tenté tant bien que mal de se libérer de l'étouffant pressing suivant chaque perte de balle espagnole, n'a pas eu de nombreuses chances en contre-attaque. Titularisée à la pointe d'un 4-4-2, avec Sydney Schertenleib en soutien, Iman Beney est entrée à quelques reprises dans la surface ibérique. Mais aucune occasion n'a abouti malgré les efforts de la Valaisanne

Sous une pression constante au retour des vestiaires, les Suissesses ont encore pu compter sur les montants aimantés de Peng. Poteau gauche, poteau droit: les Espagnoles ont bien cru qu'elles ne trouveraient jamais la faille à la 61e minute. Et elles ont même tremblé lorsqu'Alayah Pilgrim, qui venait d'entrer en jeu, a forcé la portière ibérique Cata Coll à une belle parade (63e).

Cette occasion, la plus belle du soir côté helvétique, a fait naître les espoirs les plus fous dans les travées du Wankdorf. Mais ces espoirs n'ont duré que quelques minutes, l'Espagne trouvant finalement la faille dans le verrou suisse grâce à l'entrante Athenea del Castillo (66e). Cinq minutes plus tard, Claudia Pina nettoyait la lucarne de Peng pour mettre fin au suspense. Livia Peng, qui a encore réussi un exploit en détournant un penalty d'Alexia Putellas (88e), a permis à la Suisse d'éviter une addition trop salée.

Cette élimination ne doit pas venir ternir le remarquable parcours des Suissesses à domicile. Car en plus d'avoir atteint son objectif initial - se qualifier pour les quarts de finale pour la première fois de leur histoire - cette équipe à l'avenir prometteur aura surtout su emporter le public helvétique avec elle.

