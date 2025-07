Euro dames: court succès des Suédoises dans le groupe C

La Suède a empoché les trois points escomptés pour son entrée dans le groupe C de l'Euro dames. A Genève, elle a battu le Danemark 1-0 grâce à une réussite de Filippa Angeldal à la 55e.

La joueuse du Real Madrid a libéré son équipe après un une-deux avec Kosovare Asllani. Celle-ci a ainsi été décisive à l'occasion du 200e match international de sa carrière.

La victoire de la Suède est globalement méritée. Avant et après le but, c'est elle qui a bénéficié des occasions les plus nettes. Mais les Danoises ont failli réussir à égaliser en fin de rencontre, avec une frappe de Pernille Harder qui a été repoussée par la transversale.

/ATS