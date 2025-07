Euro dames: la Norvège doute avant de jouer contre la Suisse

La Norvège n'aborde pas le match d'ouverture de l'Euro 2025 face à la Suisse avec une confiance absolue. Elle a aussi des soucis offensifs, au point de faire naître une certaine inquiétude au pays.

'Il faut sonner l'alarme.' Voici les mots prononcés par Carl-Erik Torp à l'issue de la défaite de la Norvège jeudi à Oslo face à la Suède (2-0) pour sa répétition générale. Cet ancien footballeur, désormais consultant à la télévision norvégienne NRK, n'a pas vraiment été rassuré par la performance des joueuses de Gemma Grainger.

La sélectionneuse anglaise s'est pourtant déclarée satisfaite de ce dernier test. 'C'était un test parfait', a-t-elle assuré à la chaîne TV 2. Mais derrière son optimisme affiché, l'ex-coach du Pays de Galles peut légitimement s'inquiéter du manque d'efficacité de ses joueuses.

Elles ne marquent que contre la Suisse

Les Norvégiennes n'ont en effet marqué qu'à quatre reprises lors de leurs sept derniers matches. Certes, trois de ces buts sont tombés lors de deux victoires face à la Suisse en Ligue des nations, mais le reste du bilan d'Ada Hegerberg et Cie n'est de loin pas reluisant: 0-0 et 1-1 face à l'Islande, défaites 1-0 et 2-0 contre la France et donc cet ultime revers face au voisin suédois.

'Si l'équipe produit ce jeu à l'Euro, je ne pense pas que nous passerons la phase de groupes', a encore alerté Carl-Erik Torp, qui s'inquiète également de la stabilité défensive de la sélection norvégienne. Comme la Suisse avec Luana Bühler, la Norvège a en effet dû faire face au forfait d'une de ses titulaires en défense centrale, l'arrière de Brighton Guro Bergsvand. Et Mathilde Harviken, qui évolue à la Juventus et qui formait avec Bergsvand la charnière centrale norvégienne ces derniers mois, est toujours incertaine.

La Norvège espère donc que ses deux stars suffiront à faire la différence face à la Suisse. Avec Ada Hegerberg (Lyon), première Ballon d'Or de l'histoire en 2018 et Caroline Graham Hansen (Barcelone), les Scandinaves disposent de deux attaquantes dont l'expérience surpasse largement celles des jeunes talents de l'équipe de Suisse.

