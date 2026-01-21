Europa League: Bâle se déplace à Salzbourg, YB reçoit Lyon

Le FC Bâle se rend ce soir à Salzbourg pour décrocher sa qualification en phase finale de l’Europa League. Pour leur part, les Young Boys reçoivent Lyon. Les deux clubs suisses ont besoin de points.

Avec six points en six matches et une 26e place au classement intermédiaire, Bâle se déplace en Autriche (21h00) avec un besoin urgent de points. Salzbourg est dans le même bateau avec un seul succès et trois unités au compteur.

YB, 21e avec neuf points, aura fort à faire lors de la réception (18h45) de l'Olympique lyonnais, qui est leader du classement avec quinze points. L'OL de l'entraîneur Paulo Fonseca reste aussi sur quatre victoires en cinq rencontres de Ligue 1.

/ATS