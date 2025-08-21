Europa League: YB s'impose à Bratislava

Les Young Boys ont pris une petite option sur la phase de ligue de l'Europa League. En play-off aller, les Bernois sont allés s'imposer 1-0 sur la pelouse détrempée du Slovan Bratislava.

Ce succès s'est matérialisé grâce à une réussite de Chris Bedia dès la 15e, après une lumineuse passe en profondeur d'Edimilson Fernandes. YB - qui a rapidement perdu Males sur blessure (soupçon de nez cassé) - a bénéficié de plusieurs opportunités de creuser son avance, mais n'a pas su les convertir, à l'image de Bedia qui a trop poussé son ballon juste avant la pause.

Les Slovaques ont été dangereux de manière sporadique. Leur meilleure action a été une frappe de Barseghyan déviée par Keller sur sa transversale (20e). La partie s'est déroulée sous un véritable déluge qui n'a évidemment pas simplifié la tâche des joueurs, la pelouse étant glissante et gorgée d'eau.

