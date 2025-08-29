Europa League: du lourd pour Bâle et Young Boys

Bâle et Young Boys connaissent leur sort à l'issue du tirage au sort de la phase de ligue de l'Europa League. Les deux clubs alémaniques affronteront notamment Aston Villa, Lyon et Stuttgart.

Les deux formations de Super League disputeront huit matches (quatre à domicile, quatre à l'extérieur) lors de ce premier tour qui durera du 24 septembre au 29 janvier.

Les Bernois accueilleront deux clubs français, Lille et Lyon, ainsi que les Bulgares du Ludogorets et les Grecs du Panathinaikos. Ils se déplaceront chez les Anglais d'Aston Villa - qu'ils avaient accueilli l'an dernier en C1 -, à Salonique (PAOK) à Bucarest (FCSB) et à Stuttgart.

Les Rhénans se rendront eux à Lyon, à Salzbourg, à Fribourg et à Genk. Ils recevront Aston Villa, le Viktoria Plzen, le FCSB et le VfB Stuttgart.

/ATS