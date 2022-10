Europa League: le FC Zurich sombre corps et âme

Le FC Zurich a subi une véritable déroute lors de la 3e journée du groupe A d'Europa League. Il s'est en effet incliné 5-1 à domicile face au PSV Eindhoven.

Si le FCZ avait montré quelques timides signes de reprise lors du derby contre Grasshopper, il est retombé très bas jeudi au Letzigrund. Dominés dans tous les compartiments du jeu, les champions de Suisse ont en plus commis de grossières erreurs défensives, notamment sur les deux premiers buts, tombés durant le premier quart d'heure.

Equipe à la rue

Les Néerlandais, plus rapides et meilleurs techniquement, ont marqué par Vertessen (10e/15e), Gakpo (21/55e) et Simons (35e) contre une équipe véritablement à la rue. Ils n'ont même pas eu besoin de s'employer à fond pour obtenir un succès d'une ampleur parlante. Maigre consolation, le FCZ a sauvé l'honneur par Okita à la 87e, sur un bon service de Tosin.

Il n'empêche que cette claque pourrait compliquer la tâche du président Canepa dans sa quête d'un nouvel entraîneur. Qui voudra prendre le risque de venir prendre place sur le banc d'une formation pareillement au fond du trou ?

/ATS