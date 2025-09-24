Europa League: les Young Boys veulent prendre un bon départ

Les Young Boys accueillent le Panathinaikos Athènes ce soir (21h00) lors de la 1re journée ...
Photo: KEYSTONE/TIL BUERGY

Les Young Boys accueillent le Panathinaikos Athènes ce soir (21h00) lors de la 1re journée de la phase de ligue d'Europa League. Sur leur pelouse, les Bernois se doivent de l'emporter face aux Grecs.

YB doit se faire pardonner son élimination du week-end en Coupe face à Aarau (1-0). Une réaction des joueurs de Giorgio Contini est donc attendue et espérée par les fans bernois. Leur équipe va se mesurer à un adversaire en panne de confiance et pourrait en profiter.

Champion de Grèce à 20 reprises, dont la dernière en 2010, le Panathinaikos n'occupe que le 12e rang du championnat avec deux nuls et une défaite. L'entraîneur portugais Rui Vitoria a été limogé le 15 septembre. Trois jours plus tard, Christos Kontis a repris à titre intérimaire l'équipe avec qui il avait gagné la Coupe de Grèce en 2024.

/ATS
 

