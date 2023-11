Everton pénalisé de 10 points pour infraction financière

Everton s'est vu retirer 10 points au classement en championnat d'Angleterre pour infraction aux règles financières. La Premier League l'a annoncé.

En mars, la ligue anglaise avait renvoyé Everton devant une commission indépendante pour violation présumée de ses règles de rentabilité et de viabilité. Le club, 14e au classement avant cette décision, a annoncé son intention de faire appel de la sanction.

Selon la Premier League, Everton a perdu 124,5 millions de livres sterling (environ 137 millions de francs) sur une période de trois ans se terminant à l'issue de la saison 2021/2022, alors que la règle autorise les clubs anglais à perdre jusqu'à 105 millions de livres (environ 116 millions de francs).

Cette sanction sportive, prise 'avec effet immédiat' et la plus forte jamais prononcée dans l'histoire de la compétition, relègue Everton à la 19e et avant-dernière place au classement (4 points).

Le club a réagi sur son site internet en se disant 'à la fois choqué et déçu' de la décision. Il dénonce 'une sanction totalement disproportionnée et injuste' tout en annonçant 'son intention de faire appel'.

Everton rappelle également avoir toujours 'été ouvert et transparent dans les informations fournies à la Premier League' et qu'il a 'toujours respecté l'intégrité de la procédure'. 'La sévérité de la sanction (...) ne reflète pas équitablement et raisonnablement les preuves présentées', a-t-il ajouté.

Avant Everton, seuls deux clubs avaient été sanctionnés de points de pénalité en Premier League.

Middlesbrough s'était vu retirer trois points pour ne pas avoir joué une rencontre contre Blackburn lors de la saison 1996/97, alors que Portsmouth avait écopé d'un retrait de neuf points en 2010 après avoir été placé en redressement judiciaire.

Les deux clubs avaient été relégués à la fin de leurs saisons respectives.

/ATS