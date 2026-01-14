FC Bâle: Marwin Hitz s'en ira au terme de la saison

Marwin Hitz (38 ans) ne portera plus le maillot de Bâle la saison prochaine. Selon un communiqué ...
FC Bâle: Marwin Hitz s'en ira au terme de la saison

FC Bâle: Marwin Hitz s'en ira au terme de la saison

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Marwin Hitz (38 ans) ne portera plus le maillot de Bâle la saison prochaine. Selon un communiqué du club diffusé mercredi, le gardien a décidé de ne pas prolonger son contrat qui expire cet été.

'Il était très important pour moi de communiquer ma décision à l'avance afin que le club puisse planifier la suite en toute transparence et éviter toute spéculation', a déclaré Hitz, cité dans le communiqué.

Hitz a quitté le Borussia Dortmund pour rejoindre le FCB à l'été 2022 et a remporté le doublé avec le club rhénan la saison dernière. On ne sait pas encore si le Saint-Gallois poursuivra sa carrière.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les cinq grandes questions avant la reprise de la Super League

Les cinq grandes questions avant la reprise de la Super League

Football    Actualisé le 14.01.2026 - 05:07

Bundesliga: Dortmund et Mayence s'imposent, Widmer marque

Bundesliga: Dortmund et Mayence s'imposent, Widmer marque

Football    Actualisé le 13.01.2026 - 23:00

PL: Manchester United confie l'intérim à Michael Carrick

PL: Manchester United confie l'intérim à Michael Carrick

Football    Actualisé le 13.01.2026 - 20:46

Xabi Alonso quitte le Real Madrid, Alvaro Arbeloa le remplace

Xabi Alonso quitte le Real Madrid, Alvaro Arbeloa le remplace

Football    Actualisé le 12.01.2026 - 19:03

Articles les plus lus

Lausanne-Sport: Theo Bair blessé

Lausanne-Sport: Theo Bair blessé

Football    Actualisé le 12.01.2026 - 12:24

Xabi Alonso quitte le Real Madrid, Alvaro Arbeloa le remplace

Xabi Alonso quitte le Real Madrid, Alvaro Arbeloa le remplace

Football    Actualisé le 12.01.2026 - 19:03

PL: Manchester United confie l'intérim à Michael Carrick

PL: Manchester United confie l'intérim à Michael Carrick

Football    Actualisé le 13.01.2026 - 20:46

Bundesliga: Dortmund et Mayence s'imposent, Widmer marque

Bundesliga: Dortmund et Mayence s'imposent, Widmer marque

Football    Actualisé le 13.01.2026 - 23:00

France: Rolland Courbis est décédé à l'âge de 72 ans

France: Rolland Courbis est décédé à l'âge de 72 ans

Football    Actualisé le 12.01.2026 - 12:04

Lausanne-Sport: Theo Bair blessé

Lausanne-Sport: Theo Bair blessé

Football    Actualisé le 12.01.2026 - 12:24

Xabi Alonso quitte le Real Madrid, Alvaro Arbeloa le remplace

Xabi Alonso quitte le Real Madrid, Alvaro Arbeloa le remplace

Football    Actualisé le 12.01.2026 - 19:03

PL: Manchester United confie l'intérim à Michael Carrick

PL: Manchester United confie l'intérim à Michael Carrick

Football    Actualisé le 13.01.2026 - 20:46

Supercoupe d'Espagne: succès du FC Barcelone

Supercoupe d'Espagne: succès du FC Barcelone

Football    Actualisé le 11.01.2026 - 22:21

Serie A: Inter Milan et Naples ont fait 2-2 dans le choc

Serie A: Inter Milan et Naples ont fait 2-2 dans le choc

Football    Actualisé le 11.01.2026 - 22:50

France: Rolland Courbis est décédé à l'âge de 72 ans

France: Rolland Courbis est décédé à l'âge de 72 ans

Football    Actualisé le 12.01.2026 - 12:04

Lausanne-Sport: Theo Bair blessé

Lausanne-Sport: Theo Bair blessé

Football    Actualisé le 12.01.2026 - 12:24