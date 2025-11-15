FC Zurich: l'intérim de Dennis Hediger prolongé

Dennis Hediger restera entraîneur intérimaire du FC Zurich jusqu'au terme de l'année, a indiqué ...
Photo: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA

Dennis Hediger restera entraîneur intérimaire du FC Zurich jusqu'au terme de l'année, a indiqué le club. Le FCZ veut se donner le temps de choisir soigneusement et sans pression son nouvel entraîneur.

Hediger (39 ans) aura un nouvel assistant à ses côtés en la personne d'Ercüment Sahin, ancien joueur du FCZ pour qui il a marqué 68 buts en deux passages. Sahin, qui est en possession de la licence UEFA Pro, travaille dans le secteur jeunesse du FC Zurich. Cette année, il a mené les M18 au titre de champion de Suisse.

Dennis Hediger avait été propulsé entraîneur ad intérim du FCZ après le limogeage du Néerlandais Mitchell van der Gaag en octobre.

/ATS
 

