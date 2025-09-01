Fabian Rieder de retour en Bundesliga

Fabian Rieder quitte définitivement Rennes. Après avoir été prêté à Stuttgart la saison dernière, l'international helvétique rejoint cette fois Augsbourg.

Il a signé un contrat jusqu'en 2030, comme l'ont annoncé les Allemands. Le Bernois de 23 ans, qui avait quitté les Young Boys pour rejoindre les Bretons à l'été 2023 pour 15 millions d'euros, n'a jamais répondu aux attentes. Après 24 apparitions pour les Français, dont trois au début de la saison en cours, il poursuit sa carrière à Augsbourg. Les modalités du contrat n'ont pas été divulguées.

A Augsbourg, Rieder retrouvera un deuxième Suisse en la personne de Cedric Zesiger.

Rieder a disputé 21 matches avec Stuttgart la saison dernière et remporté la Coupe. Mais comme le club souabe n'a pas levé l'option d'achat, c'est finalement Augsbourg qui s'est manifesté.

