Fabio Celestini a pris ses quartiers à Sion

Intronisé pendant la pause du Mondial, Fabio Celestini a retrouvé les joueurs du FC Sion pour la première fois ce lundi. Le successeur de Paolo Tramezzani a six semaines pour préparer son team.

Celestini a rencontré les joueurs tôt lundi matin. L'effectif a passé une série de tests avant de prendre ce mardi la route de la Vallée de Joux jusqu'à vendredi pour un camp de renforcement musculaire et de cohésion, comme l'indique le club dans un communiqué.

Interrogé sur son style de jeu, l'ancien entraîneur de Lucerne a répondu: 'Avec Paolo Tramezzani, nous partageons la même passion et la même rigueur de travail. C'est certain. Mais sur le plan tactique, on est à l'opposé. Je veux que mon équipe soit dominante, avec le ballon mais aussi sans le ballon. Nous tâcherons de jouer le plus vertical possible et d'avoir plus de monde dans les seize mètres adverses.'

Concernant l'effectif actuel à sa disposition, Celestini dit ne pas vouloir le bouleverser: 'Le groupe actuel a tout pour performer. Je n'ai pas de demandes particulières pour le mercato puisque je considère que le groupe actuel est de qualité. Il faudra voir les joueurs dans un autre système et dans une vision de jeu différence.'

Celestini sera assisté par Sébastien Bichard en tant que premier adjoint.

