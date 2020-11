Filip Stojilkovic: une tête qui vaut de l'or

La Suisse est toujours en course pour le Grand Chelem dans le tour préliminaire de l'Euro M21. Victorieuse 2-1 de l'Aszerbaïdjan à Thoune, elle a signé son neuvième succès en neuf rencontres.

Acquise grâce à une réussite du joker Filip Stojilkovic dans le temps additionnel, cette victoire offre à la Suisse une position enviable avant la finalissima du groupe mardi à Caen face à la France. Elle perdra la première place du groupe, seulement si elle s'incline par plus d'un but d'écart. Mais on peut faire confiance à Mauro Lustrinelli et à ses joueurs. Ils ne se rendront pas en Normandie pour se défendre mais bien pour remporter une dixième victoire et conserver avec le brio espéré cette première place synonyme de rang de tête de série pour la phase finale en mars prochain en Slovénie et en Hongrie.

Comme au match aller remporté 1-0, la Suisse a souffert face à un adversaire qui a eu le bonheur d'ouvrir le score à la 22e minute. Bastien Toma a égalisé juste après le repos sur une action qui a vu Andi Zekiri trouver le poteau du gardien adverse. A force d'attaquer sans relâche, les Suisses pouvaient forcer la décision à la 91e minute avec un centre du Saint-Gallois Miro Muheim pour la tête de Stojilkovic. Prêté à Aarau par le FC Sion, l'attaquant a inscrit son deuxième but dans cette campagne. Un but qui vaut son petit pesant d'or.

