Filipe Luis nommé entraîneur de l'AS Monaco

Filipe Luis (40 ans) a été nommé entraîneur de l'AS Monaco jusqu'en juin 2028, a annoncé lundi ...
Filipe Luis nommé entraîneur de l'AS Monaco

Filipe Luis nommé entraîneur de l'AS Monaco

Photo: KEYSTONE/AP/SILVIA IZQUIERDO

Filipe Luis (40 ans) a été nommé entraîneur de l'AS Monaco jusqu'en juin 2028, a annoncé lundi le club de Denis Zakaria et Philipp Köhn.

Le Brésilien remplace le Belge Sébastien Pocognoli, limogé le 1er juin dernier.

En poste dans le club brésilien de Flamengo jusqu'au 3 mars dernier, date à laquelle il a été remercié en raison de désaccords avec son président et de résultats moins bons (11e du championnat), Filipe Luis y avait auparavant remporté la Coupe du Brésil 2024, la Supercoupe du Brésil 2025, le Campeonato Carioca 2025, le championnat du Brésil 2025 et surtout la Copa Libertadores 2025.

Ex-joueur de haut niveau passé par l'Atletico Madrid où il a été champion d'Espagne, vainqueur de la Coupe du Roi, finaliste de la Ligue des champions et deux fois vainqueur de l'Europa League, Filipe Luis a également gagné la Copa America 2019 et la Coupe des Confédérations 2013 avec la sélection brésilienne pour laquelle il compte 44 sélections. En Principauté, il vivra sa première expérience d'entraîneur sur le Vieux continent.

/ATS
 

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