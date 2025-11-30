Flamengo remporte sa quatrième Copa Libertadores

Flamengo a remporté sa quatrième Copa Libertadores en battant Palmeiras 1-0 dans une finale ...
Photo: KEYSTONE/EPA/Jose Jacome

Flamengo a remporté sa quatrième Copa Libertadores en battant Palmeiras 1-0 dans une finale entièrement brésilienne samedi à Lima.

Le club de Rio de Janeiro est le premier de son pays à gagner quatre fois la Ligue des champions d'Amérique latine.

Un but de la tête sur corner, inscrit en seconde période par le défenseur central Danilo (67e), a scellé l'issue de la rencontre disputée à l'Estadio Monumental de Lima devant quelque 50'000 spectateurs. Flamengo avait déjà remporté ce trophée en 1981, 2019 et 2022.

'Nous avons énormément travaillé les coups de pied arrêtés. Je savais que nous aurions une occasion, et j'en ai profité', a réagi le héros du soir, laissé étonnamment seul dans la surface sur son action victorieuse. 'Nos supporters le méritaient, nous le méritions', a ajouté Giorgian De Arrascaeta, passeur décisif et élu meilleur joueur du tournoi.

C'était la cinquième finale, sur les six dernières saisons, à opposer deux clubs brésiliens. Pour Flamengo, il s'agissait d'une revanche après sa défaite 2-1 lors de la finale 2021 contre Palmeiras.

En toute fin de match, les Paulistes ont gâché une occasion en or d'égaliser, quand Vitor Roque a expédié sa frappe au-dessus de la barre (89e) alors qu'il était à bout portant.

Et leurs adversaires du soir sont en bonne voie pour leur infliger une nouvelle désillusion, peut-être dès mercredi, en réalisant le doublé avec le championnat. A deux journées de la fin, les Cariocas comptent en effet cinq points d'avance sur Palmeiras.

/ATS
 

