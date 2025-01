Florentino Pérez réélu à la présidence du Real Madrid

Le président du Real Madrid Florentino Pérez a été réélu dimanche pour un cinquième mandat d'affilée courant jusqu'en 2029. Il était le seul candidat à sa succession.

'Comme il n'y avait qu'une candidature, (Florentino Pérez) est élu président du Real Madrid,' a indiqué le club champion d'Europe et d'Espagne dans un communiqué publié après la large victoire (4-1) des 'Merengues' contre Las Palmas qui leur permet de revenir en tête de la Liga.

M. Perez, âgé de 77 ans, a été réélu à la tête du club madrilène sans discontinuer et sans opposition (2013, 2017, 2021 and 2025) depuis son retour en 2009. L'homme d'affaires avait été élu une première fois en 2000 à la présidence des 'Galactiques', qui ont remporté 2 titres nationaux (2001, 2003) et une Ligue des champions (2002), avant de démissionner en 2006.

Depuis 2009, le Real a enlevé cinq titres de champion d'Espagne et six Ligues des champions dont trois consécutives (2016, 2017, 2018).

/ATS