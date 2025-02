Fracture du pouce pour Yann Sommer

Yann Sommer souffre d'une fracture du pouce droit, a annoncé jeudi son club, l'Inter Milan. La durée de son indisponibilité n'a pas été précisée.

'Yann Sommer a subi ce (jeudi) matin des examens qui ont mis en évidence une fracture de la tête de phalange du pouce droit', indique le club lombard dans son communiqué.

L'Inter, 2e du championnat à deux points de Naples, n'a pas non plus précisé comment et dans quel contexte Sommer s'était blessé.

Selon la presse italienne, l'ancien gardien de l'équipe de Suisse, 36 ans, sera indisponible pour le match de la 26e journée du Championnat d'Italie contre le Genoa samedi. Il pourrait également manquer le choc de la 27e journée le 2 mars contre le Napoli.

En son absence, le but de l'Inter sera gardé par l'Espagnol Josep Martinez (26 ans), arrivé l'été dernier en provenance du Genoa et qui a disputé un match sous le maillot milanais, contre l'Udinese en 8es de finale de la Coupe d'Italie (2-0).

/ATS