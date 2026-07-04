Gare au coup de chaud pour les Bleus

Sous une chaleur étouffante à Philadelphie, l'équipe de France, brillante à ce jour, va tenter samedi (23h en Huisse) de franchir l'obstacle du Paraguay pour atteindre les quarts de finale du Mondial.

Les troupes de Didier Deschamps ont jusqu'ici enchanté le tournoi en survolant le groupe I de main de maître (trois victoires en trois matches) avant une démonstration de force en 16e de finale face à la Suède (3-0). De quoi effrayer leurs adversaires.

Avec aux manettes la superstar Kylian Mbappé, buteur inarrêtable (6 buts), et Michael Olise, génial créateur, secondés par le Ballon d'Or Ousmane Dembélé (4 réalisations), les Français ont déjà marqué de leur empreinte cette Coupe du monde. Il s'agit donc de ne pas rater un rendez-vous largement à leur portée avant d'entrer enfin dans le dur au prochain tour en se frottant au vainqueur de Maroc-Canada.

Les Paraguayens, qui ont créé la première sensation de la compétition en sortant l'Allemagne aux tirs au but (1-1 ap, 4-3 tab), n'ont pas sur le papier les ressources pour enrayer la formidable machine française et l'empêcher de poursuivre sa route vers un troisième sacre. Mais les Bleus peuvent tout de même s'attendre à des secousses contre l'Albirroja, bien décidée à ne pas se laisser marcher facilement sur les pieds.

Comme lors du fameux 8e de finale de l'édition 1998, conclu par le but en or de Laurent Blanc en prolongation (1-0), le Paraguay, rompu au combat et à l'art de défendre, va dresser un mur devant les Tricolores avec la ferme intention de rendre la partie irrespirable.

Deschamps, le capitaine des champions du monde 98, a souvent répété qu'il n'évoquait jamais ses souvenirs avec ses hommes. Mais il sait très bien à quel genre de scénario il risque d'être confronté.

La canicule qui sévit actuellement sur la moitié est des Etats-Unis sera aussi une donnée fondamentale de la rencontre. Le thermomètre devrait grimper à 36° au moment du coup d'envoi à 17h (23h en France) avec un fort taux d'humidité.

/ATS