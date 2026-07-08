Géraldine Reuteler rejoint Arsenal

Ce que l'on soupçonnait depuis longtemps est désormais officiel. Arrivée au terme de de son ...
Géraldine Reuteler rejoint Arsenal

Géraldine Reuteler rejoint Arsenal

Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

Ce que l'on soupçonnait depuis longtemps est désormais officiel. Arrivée au terme de de son contrat avec l'Eintracht Francfort, Géraldine Reuteler rejoint Arsenal sans indemnité de transfert.

'Arsenal est l’un des plus grands clubs du monde et je suis tellement fière de pouvoir y jouer', déclare Fabienne Reuteler sur le site internet du club. On ignore pour combien de temps le club londonien s’est assuré les services de l’internationale suisse.

L'Obwaldienne avait quitté Lucerne pour Francfort en 2018 et a marqué de son empreinte le jeu de l’Eintracht (appelé 1. FFC Frankfurt jusqu’en 2020) pendant huit ans. Elle a aussi joué un rôle déterminant dans le parcours de l'équipe de Suisse lors du Championnat d’Europe disputé à domicile en 2025.

Avec 15 titres de champion, 11 victoires en Coupe et deux titres en Ligue des champions, Arsenal est le club le plus titré d'Angleterre chez les dames.

/ATS
 

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