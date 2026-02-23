Gianluca Prestianni suspendu mercredi contre le Real Madrid

Gianluca Prestianni a été 'suspendu provisoirement' par l'UEFA pour le match retour mercredi à Madrid. L'Argentin du Benfica avait été accusé de racisme par les joueurs du Real Madrid.

En attendant les conclusions de l'enquête, l'organe de discipline et d'éthique (CEDB) de l'UEFA 'a décidé aujourd'hui (lundi) de suspendre M. Gianluca Prestianni' pour 'comportement discriminatoire', peut-on lire dans un communiqué délivré par l'instance.

La rencontre, remportée 1-0 par les Madrilènes, a été interrompue une dizaine de minutes après que l'attaquant brésilien Vinicius Junior s'est plaint d'avoir été traité de 'singe' par l'Argentin. Des accusations que ce dernier a réfutées sur son compte Instagram.

/ATS