Gianni Infantino assure que l'Iran « sera à la Coupe du monde »

'L'Iran sera à la Coupe du monde' a déclaré mardi à l'AFP Gianni Infantino en marge d'un match amical près d'Antalya. La sélection disputera comme prévu ses matches du 1er tour aux Etats-Unis.

'On est là pour ça. On se réjouit parce que c'est une très, très forte équipe, je suis très content', a ajouté le président de la FIFA à la mi-temps de ce match de l'Iran contre le Costa Rica. 'J'ai vu l'équipe, j'ai parlé aux joueurs, à l'entraîneur, donc tout va bien', a-t-il poursuivi, précisant que 'les matches seront où ils doivent être, selon le tirage au sort', rejetant la demande de l'Iran de disputer ses premières rencontres au Mexique suite à la guerre au Moyen-Orient.

D'après le calendrier officiel du Mondial, l'Iran doit disputer son premier tour sur le sol des Etats-Unis, co-organisateurs du tournoi avec le Mexique et le Canada. Après la Nouvelle-Zélande (16 juin) et la Belgique (21 juin) à Los Angeles, la sélection iranienne doit jouer contre l'Egypte à Seattle (27 juin).

/ATS