Gökhan Inler dispute sa dernière saison à Besiktas

L'imposante carrière de Göhkhan Inler va se prolonger avec une 20e et dernière saison professionnelle. L'ancien capitaine de l'équipe de Suisse a signé jusqu'en 2024 avec Besiktas Istanbul.

Il y a trois mois, Inler avait pris congé d'Adana après avoir décroché le meilleur résultat de l'histoire du club. 'J'ai quitté l'équipe comme une icône', se remémore Inler en songeant aux moments enthousiasmants vécus dans la cité du textile. Les aventures ont été nombreuses avec le quatrième du classement. 'En 2020, j'étais arrivé avec l'objectif de faire retrouver la 1re division au club.'

La corvée a payé: Inler a remporté le titre de deuxième division et a aidé l'équipe comme capitaine à retrouver l'Europe.

Désormais le voyage l'a ramené à Istanbul. Sur la côte européenne du Bosphore, il a gagné avec le plus vieux club turc de 1re division,le quatrième de ses cinq titres de champion. Et comme autrefois, il retrouvera Senol Günes sur le banc. A 71 ans, le technicien jouit d'un statut de culte. 'Le contact n'a jamais été interrompu. J'ai toujours échangé avec lui', précise Inler de la métrople turque.

Il avait rêvé de finir sa carrière à l'étranger, après 17 saisons en Serie A, en Angleterre et en Turquie, dans un grand club. 'Maintenant le rêve devient réalité. Besiktas a toujours eu une place particulière dans mon coeur', relève-t-il dans une interview avec Keystone-ATS. Depuis son départ d'Adana, Inler a entretenu sa forme en privé en Italie et en Suisse. 'Les négociations ont pris du temps, mais désormais la solution est parfaite.'

Formation comme manager

A côté de sa profession de joueur, Inler va également suivre les cours à distance sur différents outils de l'Académie de l'UEFA. Une formation qui lui permettra par la suite de travailler dans le management d'un club. Au printemps prochain, le milieu de terrain de 39 ans rangera définitivement ses crampons.

Pour l'instant, il pense comme un joueur et espère bénéficier d'un bon temps de jeu. 'Je vais tout entreprendre pour me présenter au mieux au coach.' L'équipe stambouliote, qui a recruté l'ancien joueur de Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain et l'attaquant champion avec Milan AC Ante Rebic, s'élance avec de grandes ambitions. Depuis que Günes est à nouveau à la barre, Besiktas reste sur une série de vingt-deux matches sans défaite. En automne, Inler retrouvera Lugano avec Besiktas en phase de groupes de la Ligue Conference.

/ATS