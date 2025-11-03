Granit Xhaka marque, Sunderland fait match nul

Granit Xhaka s'est illustré avec son club de Sunderland lundi en Premier League. Le capitaine ...
Photo: KEYSTONE/AP/Joanna Chan

Granit Xhaka s'est illustré avec son club de Sunderland lundi en Premier League. Le capitaine de l'équipe de Suisse a égalisé contre Everton et permis aux Black Cats d'obtenir un point (1-1).

Devant le public du 'Stadium of Light', Xhaka a frappé au retour des vestiaires alors qu'Everton avait ouvert le score à la 15e par Iliman Ndiaye. Le tir du Bâlois à l'entrée de la surface a été dévié et a surpris le gardien d'Everton Jordan Pickford (46e).

Ce match nul constitue presque une déception pour Sunderland, qui fait son retour dans l'élite du football anglais cette saison. L'équipe entraînée par le Français Régis Le Bris aurait pu prendre la deuxième place du classement en cas de victoire. Arsenal, désormais seul leader avec six points d'avance sur Manchester City, s'en frotte les mains.

/ATS
 

