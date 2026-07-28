Gvardiol prolonge à Manchester City jusqu'en 2031

Le défenseur central Josko Gvardiol a signé un nouveau contrat de cinq ans avec Manchester ...
Gvardiol prolonge à Manchester City jusqu'en 2031

Gvardiol prolonge à Manchester City jusqu'en 2031

Photo: KEYSTONE/AP/STEPHANIE SCARBROUGH

Le défenseur central Josko Gvardiol a signé un nouveau contrat de cinq ans avec Manchester City, a annoncé mardi le club anglais.

L'international croate de 24 ans est désormais lié aux Citizens jusqu'en 2031, avec une option de prolongation de 12 mois supplémentaires.

'Dès que j'ai su que City souhaitait renouveler mon contrat, j'ai tout de suite senti que c'était ce que je voulais', a déclaré Gvardiol, convoité par le Real Madrid et le Bayern Munich. 'Les supporters de City ont été incroyables avec moi dès le premier jour, et le club offre absolument tout aux joueurs. C'est le meilleur club au monde où l'on puisse évoluer', a loué le Croate.

Arrivé en 2023 en provenance de Leipzig pour 77 environ 90 millions d'euros, Gvardiol a disputé 122 matches (13 buts) avec les Citizens. Le défenseur central, capable d'évoluer également au poste d'arrière gauche, a fait son retour sur les terrains en mai après plus de quatre mois d'absence en raison d'une fracture à une jambe. Il a participé au Mondial avec la Croatie, éliminée en 16e de finale par le Portugal (2-1).

/ATS
 

Actualités suivantes

Lorenzo Villa signe pour 3 ans à Sion

Lorenzo Villa signe pour 3 ans à Sion

Football    Actualisé le 28.07.2026 - 16:47

Le Rayo Vallecano privé de stade pour le début de la saison

Le Rayo Vallecano privé de stade pour le début de la saison

Football    Actualisé le 28.07.2026 - 16:22

Mancini reprend les rênes de la Nazionale

Mancini reprend les rênes de la Nazionale

Football    Actualisé le 28.07.2026 - 15:37

Zinédine Zidane nommé sélectionneur de l'équipe de France

Zinédine Zidane nommé sélectionneur de l'équipe de France

Football    Actualisé le 28.07.2026 - 11:33

Articles les plus lus

Cas Embolo: l'IFAB clarifie son règlement

Cas Embolo: l'IFAB clarifie son règlement

Football    Actualisé le 28.07.2026 - 10:23

Zinédine Zidane nommé sélectionneur de l'équipe de France

Zinédine Zidane nommé sélectionneur de l'équipe de France

Football    Actualisé le 28.07.2026 - 11:33

Mancini reprend les rênes de la Nazionale

Mancini reprend les rênes de la Nazionale

Football    Actualisé le 28.07.2026 - 15:37

Gvardiol prolonge à Manchester City jusqu'en 2031

Gvardiol prolonge à Manchester City jusqu'en 2031

Football    Actualisé le 28.07.2026 - 16:13

Le jour J pour Zidane, grand favori de l'après-Deschamps

Le jour J pour Zidane, grand favori de l'après-Deschamps

Football    Actualisé le 28.07.2026 - 05:04

Cas Embolo: l'IFAB clarifie son règlement

Cas Embolo: l'IFAB clarifie son règlement

Football    Actualisé le 28.07.2026 - 10:23

Zinédine Zidane nommé sélectionneur de l'équipe de France

Zinédine Zidane nommé sélectionneur de l'équipe de France

Football    Actualisé le 28.07.2026 - 11:33

Mancini reprend les rênes de la Nazionale

Mancini reprend les rênes de la Nazionale

Football    Actualisé le 28.07.2026 - 15:37

Ligue des champions: Thoune doit gagner ce soir à Zagreb

Ligue des champions: Thoune doit gagner ce soir à Zagreb

Football    Actualisé le 28.07.2026 - 04:04

Le jour J pour Zidane, grand favori de l'après-Deschamps

Le jour J pour Zidane, grand favori de l'après-Deschamps

Football    Actualisé le 28.07.2026 - 05:04

Une saison pleine de promesses pour Servette, malgré un gros doute

Une saison pleine de promesses pour Servette, malgré un gros doute

Football    Actualisé le 28.07.2026 - 05:05

Cas Embolo: l'IFAB clarifie son règlement

Cas Embolo: l'IFAB clarifie son règlement

Football    Actualisé le 28.07.2026 - 10:23