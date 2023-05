Haaland bat le record de buts en une saison de Premier League

Erling Haaland est devenu le meilleur buteur sur une saison de Premier League, tous formats confondus. Ceci grâce à son 35e but avec Man City contre West Ham en match en retard de la 28e journée.

Le Norvégien, qui a inscrit le but du 2-0 à la 71e minute, dépasse Andy Cole et Alan Shearer, qui s'étaient arrêtés à 34 buts avec Newcastle en 1993-94 pour le premier et Blackburn la saison suivante pour le second. L'élite du football anglais comptait alors 22 équipes, soit 42 journées. Ramené depuis à 20 clubs, le championnat anglais ne s'étale plus que sur 38 journées.

/ATS