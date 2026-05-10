Hansi Flick perd son père quelques heures avant le Clasico

L'entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick a perdu son père à quelques heures du match au sommet de la Liga dimanche soir contre le Real Madrid. Le club catalan l'a annoncé dans un communiqué.

Le Barça a exprimé 'son affection' à l'entraîneur allemand avant ce Clasico qui pourrait offrir son 29e titre à l'équipe blaugrana. 'Nous partageons sa douleur et l'accompagnons dans ce moment difficile', écrit le club. Le Real Madrid a également publié un communiqué de condoléances sur les réseaux sociaux.

Les Barcelonais sont en tête de la Liga avec onze points d'avance sur Madrid et n'ont besoin que d'un point pour s'assurer de conserver leur titre, à trois journées de la fin.

/ATS