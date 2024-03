Henchoz nouveau Conseiller football au LS

Stéphane Henchoz rejoint la commission sportive de Lausanne-Sport. Le Fribourgeois sera dès le 1er avril le Conseiller football au sein de la Direction générale, annonce le club dans un communiqué.

L'ancien défenseur central international aux 72 sélections s'est engagé jusqu'au 30 septembre 2024 'afin de conseiller la Direction générale et de renforcer la commission sportive', est-il souligné dans le communiqué. Il quitte ainsi la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais, qu'il avait rejoint en 2022.

Ex-coach de Xamax et de Sion, Stéphane Henchoz (49 ans) aura pour mission d''évaluer les forces et faiblesses de l'organisation sportive' du LS. Son objectif est de 'fixer à terme les contours d’une organisation sportive sur mesure'. Une collaboration sur du plus long terme est envisageable.

/ATS