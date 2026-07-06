Henderson se blesse en célébrant la victoire

Le milieu anglais Jordan Henderson s'est blessé alors qu'il fêtait avec son équipe la victoire ...
Henderson se blesse en célébrant la victoire

Henderson se blesse en célébrant la victoire

Photo: KEYSTONE/AP/Eduardo Verdugo

Le milieu anglais Jordan Henderson s'est blessé alors qu'il fêtait avec son équipe la victoire face au Mexique en 8es de finale de la Coupe du monde dimanche.

Il est touché à un poignet, a déclaré le sélectionneur Thomas Tuchel après le match. 'C'est une blessure assez grave et le fait que Jordan ne soit plus parmi nous ne cadre tout simplement pas avec cette soirée', a encore expliqué le technicien allemand.

Au milieu des célébrations, les joueurs et le staff de l'équipe d’Angleterre ont formé un cercle, devant les supporters des Three Lions. Henderson aurait trébuché sur une barrière et serait tombé sur la main. Il a été évacué sur une civière vers les couloirs souterrains du stade Azteca, avant d'être transporté à l'hôpital.

Le capitaine Harry Kane ne s’est pourtant pas montré particulièrement inquiet dans un premier temps. 'Je pense qu’il va bien. C’est juste un problème au bras', a ainsi déclaré l’attaquant à la BBC.

L'Angleterre affrontera la Norvège en quarts de finale. Jordan Henderson n’a fait qu’une brève apparition lors de cette Coupe du monde jusqu’à présent, face au Panama.

/ATS
 

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