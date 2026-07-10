Hugo Broos quitte son poste de sélectionneur de l'Afrique du Sud

Le technicien belge Hugo Broos a quitté ses fonctions de sélectionneur de l'Afrique du Sud ...
Hugo Broos quitte son poste de sélectionneur de l'Afrique du Sud

Le technicien belge Hugo Broos a quitté ses fonctions de sélectionneur de l'Afrique du Sud. Les Bafana Bafana ont atteint les 16es de finale du Mondial 2026.

'Hugo peut continuer à travailler avec l'équipe nationale, mais dans une fonction différente', a indiqué vendredi à l'AFP un responsable de la fédération nationale de football sud-africaine.

Broos, 74 ans, a annoncé son départ au magazine belge Humo, en précisant que le président de la Fédération sud-africaine Danny Jordaan souhaitait le conserver 'dans un rôle différent, comme conseiller ou quelque chose du genre.'

Sous la supervision de Broos, l'Afrique du Sud est sortie pour la première fois de son groupe à une Coupe du monde, en terminant deuxième derrière le Mexique, grâce à une victoire contre la Corée du Sud (1-0). Mais le parcours des Bafana Bafana a pris fin dès les 16es, face au Canada (1-0).

Considéré parmi les candidats à la succession, Pitso Mosimane a déjà l'expérience du poste qu'il a occupé entre 2010, après le Mondial à domicile, et 2012, sans grand succès. Il a depuis coaché les Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud (2012-2020) et le club égyptien d'Al-Ahly, clubs avec lesquels il a remporté trois Ligue des champions africaine.

/ATS
 

Actualités suivantes

Deschamps: « Je ne dois pas faire trop mal les choses »

Deschamps: « Je ne dois pas faire trop mal les choses »

Football    Actualisé le 10.07.2026 - 07:25

Comment Nico Elvedi s'est métamorphosé

Comment Nico Elvedi s'est métamorphosé

Football    Actualisé le 10.07.2026 - 06:01

L'infranchissable Espagne face à l'imprévisible Belgique

L'infranchissable Espagne face à l'imprévisible Belgique

Football    Actualisé le 10.07.2026 - 04:03

La France en demies pour la troisième fois de suite

La France en demies pour la troisième fois de suite

Football    Actualisé le 10.07.2026 - 07:55

Articles les plus lus

Un arbitre portugais pour Argentine - Suisse

Un arbitre portugais pour Argentine - Suisse

Football    Actualisé le 09.07.2026 - 21:05

L'infranchissable Espagne face à l'imprévisible Belgique

L'infranchissable Espagne face à l'imprévisible Belgique

Football    Actualisé le 10.07.2026 - 04:03

Comment Nico Elvedi s'est métamorphosé

Comment Nico Elvedi s'est métamorphosé

Football    Actualisé le 10.07.2026 - 06:01

La France en demies pour la troisième fois de suite

La France en demies pour la troisième fois de suite

Football    Actualisé le 10.07.2026 - 07:55

« Vraiment spécial » d'affronter l'Angleterre, reconnaît Haaland

« Vraiment spécial » d'affronter l'Angleterre, reconnaît Haaland

Football    Actualisé le 09.07.2026 - 19:47

Un arbitre portugais pour Argentine - Suisse

Un arbitre portugais pour Argentine - Suisse

Football    Actualisé le 09.07.2026 - 21:05

L'infranchissable Espagne face à l'imprévisible Belgique

L'infranchissable Espagne face à l'imprévisible Belgique

Football    Actualisé le 10.07.2026 - 04:03

La France en demies pour la troisième fois de suite

La France en demies pour la troisième fois de suite

Football    Actualisé le 10.07.2026 - 07:55

Jorge Jesus nouveau sélectionneur du Portugal

Jorge Jesus nouveau sélectionneur du Portugal

Football    Actualisé le 09.07.2026 - 16:45

L'Anglais Jarell Quansah suspendu deux matches

L'Anglais Jarell Quansah suspendu deux matches

Football    Actualisé le 09.07.2026 - 19:09

« Vraiment spécial » d'affronter l'Angleterre, reconnaît Haaland

« Vraiment spécial » d'affronter l'Angleterre, reconnaît Haaland

Football    Actualisé le 09.07.2026 - 19:47

Un arbitre portugais pour Argentine - Suisse

Un arbitre portugais pour Argentine - Suisse

Football    Actualisé le 09.07.2026 - 21:05