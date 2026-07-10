Hugo Broos quitte son poste de sélectionneur de l'Afrique du Sud

Le technicien belge Hugo Broos a quitté ses fonctions de sélectionneur de l'Afrique du Sud. Les Bafana Bafana ont atteint les 16es de finale du Mondial 2026.

'Hugo peut continuer à travailler avec l'équipe nationale, mais dans une fonction différente', a indiqué vendredi à l'AFP un responsable de la fédération nationale de football sud-africaine.

Broos, 74 ans, a annoncé son départ au magazine belge Humo, en précisant que le président de la Fédération sud-africaine Danny Jordaan souhaitait le conserver 'dans un rôle différent, comme conseiller ou quelque chose du genre.'

Sous la supervision de Broos, l'Afrique du Sud est sortie pour la première fois de son groupe à une Coupe du monde, en terminant deuxième derrière le Mexique, grâce à une victoire contre la Corée du Sud (1-0). Mais le parcours des Bafana Bafana a pris fin dès les 16es, face au Canada (1-0).

Considéré parmi les candidats à la succession, Pitso Mosimane a déjà l'expérience du poste qu'il a occupé entre 2010, après le Mondial à domicile, et 2012, sans grand succès. Il a depuis coaché les Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud (2012-2020) et le club égyptien d'Al-Ahly, clubs avec lesquels il a remporté trois Ligue des champions africaine.

/ATS