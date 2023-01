Hugo Lloris ne jouera plus en équipe de France

Capitaine des champions du monde 2018, Hugo Lloris a annoncé sa retraite internationale. Le Niçois l'a fait au travers d'une interview accordée à 'L'Équipe'.

'Ce n'est pas facile d'annoncer ça, mais après quatorze années à défendre ce maillot, que j'ai porté avec un immense plaisir, avec fierté, devoir et sens de la responsabilité, je crois que je suis arrivé au bout', affirme le portier de 36 ans, finaliste du Mondial-2022 il y a trois semaines au Qatar.

Le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France avec ses 145 sélections. 'J'ai décidé d'arrêter ma carrière internationale avec le sentiment d'avoir tout donné, dit-il. Je préfère sortir en étant toujours en haut, après avoir aidé l'équipe de France à arriver en finale de Coupe du monde.'

Hugo Lloris avait honoré sa première sélection le 19 novembre 2008 lors d'un match amical contre l'Uruguay (0-0). Il a été le gardien titulaire lors des Coupes du monde 2010, 2014, 2018 et 2020 et des Euros 2012, 2016 et 2021.

/ATS