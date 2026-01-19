Infantino fustige le comportement des Sénégalais

Le président de la FIFA Gianni Infantino a condamné lundi 'des scènes inacceptables' lors de ...
Infantino fustige le comportement des Sénégalais

Infantino fustige le comportement des Sénégalais

Photo: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy

Le président de la FIFA Gianni Infantino a condamné lundi 'des scènes inacceptables' lors de la finale de la CAN.

Le Valaisan met en cause certains joueurs et une partie du staff du Sénégal qui ont quitté le terrain plusieurs minutes en plein match.

Le Sénégal a remporté la finale de la CAN face au Maroc à l'issue de la prolongation (1-0) au cours d'une partie qui a sombré dans le chaos le plus total à Rabat. Un penalty sifflé en faveur du pays-hôte à la fin du temps règlementaire, juste après un but refusé au Sénégal, a entraîné le départ du terrain d'une partie de l'équipe sénégalaise.

Les tensions ont gagné les tribunes où les supporters des Lions de la Teranga ont tenté d'envahir le terrain pendant près de 15 minutes, même lorsque Brahim Diaz s'apprêtait à tirer son pénalty, finalement raté, et ont été difficilement contenus dans une bagarre générale par les stadiers, secondés par les forces de l'ordre.

'Inadmissible'

'Nous condamnons fermement le comportement (...) de quelques joueurs sénégalais et des membres du staff technique. Il est inacceptable de quitter le terrain de cette manière', a déclaré Infantino dans un communiqué transmis à l'AFP.

'Il est inadmissible de quitter le terrain de cette manière, et la violence ne saurait être tolérée dans notre sport; elle est tout simplement inacceptable. Nous devons toujours respecter les décisions prises par les arbitres, sur et en dehors du terrain. Les équipes doivent jouer dans le respect des Lois du Jeu, car tout autre comportement met en péril l'essence même du football', a poursuivi le président l'instance.

'Les scènes déplorables dont nous avons été témoins aujourd'hui doivent être condamnées et ne jamais se reproduire', a également écrit Gianni Infantino, qui a aussi appelé 'les instances disciplinaires compétentes de la CAF (Confédération africaine de football, ndlr)' à prendre 'les mesures appropriées'.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'actu du foot féminin

L'actu du foot féminin

Football    Actualisé le 19.01.2026 - 11:37

Le Sénégal prive le Maroc de son rêve

Le Sénégal prive le Maroc de son rêve

Football    Actualisé le 18.01.2026 - 23:15

Super League: Servette concède le nul face au FC Zurich

Super League: Servette concède le nul face au FC Zurich

Football    Actualisé le 18.01.2026 - 16:07

Servette et Sion en lice

Servette et Sion en lice

Football    Actualisé le 18.01.2026 - 04:04

Articles les plus lus

Super League: Lausanne-Sport enchaîne face à Young Boys

Super League: Lausanne-Sport enchaîne face à Young Boys

Football    Actualisé le 17.01.2026 - 22:40

Servette et Sion en lice

Servette et Sion en lice

Football    Actualisé le 18.01.2026 - 04:04

Super League: Servette concède le nul face au FC Zurich

Super League: Servette concède le nul face au FC Zurich

Football    Actualisé le 18.01.2026 - 16:07

Le Sénégal prive le Maroc de son rêve

Le Sénégal prive le Maroc de son rêve

Football    Actualisé le 18.01.2026 - 23:15

Premier League: Michael Carrick et Manchester United croquent City

Premier League: Michael Carrick et Manchester United croquent City

Football    Actualisé le 17.01.2026 - 21:33

Super League: Lausanne-Sport enchaîne face à Young Boys

Super League: Lausanne-Sport enchaîne face à Young Boys

Football    Actualisé le 17.01.2026 - 22:40

Servette et Sion en lice

Servette et Sion en lice

Football    Actualisé le 18.01.2026 - 04:04

Super League: Servette concède le nul face au FC Zurich

Super League: Servette concède le nul face au FC Zurich

Football    Actualisé le 18.01.2026 - 16:07

Le FC Sion engage Franck Surdez

Le FC Sion engage Franck Surdez

Football    Actualisé le 16.01.2026 - 18:20

Le LS pour se rapprocher d'YB

Le LS pour se rapprocher d'YB

Football    Actualisé le 17.01.2026 - 04:04

Premier League: Michael Carrick et Manchester United croquent City

Premier League: Michael Carrick et Manchester United croquent City

Football    Actualisé le 17.01.2026 - 21:33

Super League: Lausanne-Sport enchaîne face à Young Boys

Super League: Lausanne-Sport enchaîne face à Young Boys

Football    Actualisé le 17.01.2026 - 22:40