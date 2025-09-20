Intraitable, Aarau élimine Young Boys en 16es de finale de la Coupe

Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

Leader invaincu de Challenge League, le FC Aarau a poursuivi sur sa lancée en Coupe de Suisse. Les Argoviens, vainqueurs 1-0 au Brügglifeld, ont éliminé Young Boys samedi en 16es de finale.

Mais qui arrêtera les hommes de Brunello Iacopetta ? Sur son nuage, Aarau a signé une 9e victoire de rang toutes compétitions confondues. Un but de l'attaquant français Elias Filet après moins d'une minute de jeu a suffi au bonheur du club argovien.

YB semblait pourtant être reparti de l'avant ces dernières semaines après son barrage victorieux en Europa League et deux victoires consécutives en Super League. Mais les Bernois sont tombés sur un os, une équipe vraiment en état de grâce en ce début de saison.

Sion bat le Prishtina Berne

Le FC Sion n'a en revanche pas connu trop de problèmes pour rallier les 8es de finale. La formation entraînée par Didier Tholot s'est imposée 2-0 sur le terrain du Prishtina Berne, pensionnaire de première ligue.

Josias Lukembila a facilité la tâche des Sédunois en ouvrant la marque à la 8e minute d'une reprise du droit aux 5m50. Les joueurs de Super League ne se sont toutefois pas mis à l'abri et ont dû attendre la 90e pour marquer le 2-0, signé Liam Chipperfield.

Outre Aarau, trois autres clubs de Challenge League en lice samedi ont obtenu leur billet pour les 8es de finale. Neuchâtel Xamax n'a pas tremblé à Zurich pour battre 5-0 le FC Unterstrass (2e ligue), le Stade Lausanne-Ouchy s'est imposé 1-0 à Echallens (1re ligue), et Rapperswil, vainqueur 4-0, a éliminé le club tessinois de Morbio (2e ligue).

/ATS
 

