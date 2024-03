Irlande-Suisse 0-1: Signé Shaqiri!

Après cinq matches sans le moindre succès, la Suisse a retrouvé le goût de la victoire.

Elle s'est imposée 1-0 mardi soir à Dublin face à l'Irlande pour conclure le premier rassemblement de l'année sur une bonne note.

Remplaçant samedi à Copenhague lors du 0-0 contre le Danemark, Xherdan Shaqiri fut le grand vainqueur de la soirée. Le Bâlois a inscrit le seul but de la rencontre à la 23e minute sur une frappe imparable. Avec son 30e but en sélection, il a rappelé à Murat Yakin qu'il restait, malgré ses 32 ans, ses kilos en trop et son manque de rythme, tout simplement irremplaçable.

Dans ce nouveau système qui privilégie désormais l'art de bien défendre, se priver sans doute du seul joueur créatif de la sélection serait aberrant. Comme à Copenhague, cette Suisse version 2024 a ressemblé à une équipe qui ne cherche plus vraiment à imposer son football, mais qui se veut être bien incommode à affronter. La question est de savoir si cela permettra d'aller loin à l'Euro.

Un très large turnover

Sept changements: Murat Yakin avait procédé au large turnover attendu trois jours après le 0-0 de Copenhague. Seuls Fabian Schär, Granit Xhaka, Silvan Widmer et Dan Ndoye - déjà indispensable ? - ont été reconduits parmi ceux qui figuraient dans le onze de départ au Danemark.

Avec le néophyte Vincent Sierro aux commandes, au côté bien sûr de Granit Xhaka, les Suisses ont pris très vite la main sur cette rencontre face à des Irlandais qui n'ont toujours que leur légendaire 'fighting spirit' à offrir. Pour le reste, le jeu proposé demeure bien pauvre.

L'honnêteté commande de préciser que celui de l'équipe de Suisse ne fut pas d'une grande richesse à l'image des manquements d'un Eray Cömert, dont les récentes performances sous le maillot du FC Nantes ne justifiaient pas vraiment sa titularisation. Comme samedi, Ndoye semblait, ainsi, le seul en mesure de porter le danger à l'image d'un premier déboulé à la 10e.

Les Suisses pouvaient toutefois concrétiser leur supériorité grâce à Shaqiri. A l'origine de ce coup franc avec sa percée plein axe, Zeki Amdouni peut revendiquer une part de ce but qui mettait un terme à une longue disette de... 246 minutes pour l'équipe de Suisse.

A la 40e, les Suisses étaient tout près de doubler la mise. Sur une erreur de relance adverse, Xhaka tentait sa chance de loin pour trouver le poteau gauche de Gavin Bazunu. Cela devait être la dernière action du capitaine, remplacé à la pause par Remo Freuler.

Vincent Sierro peut y croire

Sans son capitaine, la Suisse a trop vite abandonné l'initiative du jeu pour que la performance d'ensemble livrée à Dublin reste dans les mémoires. Brillant en début de rencontre, Sierro n'a ainsi, pas pu poursuivre dans le même registre. Mais il est indéniable que l'apport du Valaisan pourrait s'avérer précieux dans trois mois en Allemagne.

Deuxième néophyte lancé dans le bain à Dublin, Dereck Kutesa a eu droit à la dernière demi-heure qui a surtout vu la Suisse s'accrocher à ce 0-0. Le Genevois part de plus loin que Sierro, mais rien ne dit qu'il ne pourra pas figurer dans la liste des 23 pour l'Euro si sa fin de saison est flamboyante comme peuvent l'espérer les supporters du Servette FC.

