« J'avais 26 guerriers et ils sont devenus des légendes »

Le sélectionneur du Paraguay Gustavo Alfaro a estimé qu'il avait '26 guerriers' qui 'sont devenus ...
« J'avais 26 guerriers et ils sont devenus des légendes »

Photo: KEYSTONE/EPA/SHAWN THEW

Le sélectionneur du Paraguay Gustavo Alfaro a estimé qu'il avait '26 guerriers' qui 'sont devenus des légendes'. Son équipe a éliminé l'Allemagne aux tirs au but en 16e de finale du Mondial lundi.

'Ils ont réalisé un match extraordinaire. J'avais 26 guerriers avant le match et ils sont devenus des légendes après. Peut-être que nous serons éliminés au prochain tour, peut-être pas. On verra. Mais ce match a été épique', a martelé le sélectionneur argentin de l'Albirroja.

'Mes garçons donnent leur coeur sur le terrain', a-t-il avancé. 'Nos adversaires sont formés dans les meilleures académies d'Europe. Nous, nous venons de la terre rouge. Le maillot que nous portons, ce sont les bandes de la terre rouge. Et c'est sur cette terre que nous apprenons à jouer, pieds nus, avec les sacrifices faits par nos parents pour que leurs enfants, leurs fils puissent accomplir leurs rêves. Nous venons de ces endroits'.

Comme c'est souvent le cas avec le Paraguay, a-t-il souligné, 'on dirait que si nous ne souffrons pas, ça ne compte pas. Alors qu'elle semblait acquise, il a fallu aller jusqu'au sixième penalty pour décrocher la qualification'.

Un jour férié

Gustavo Alfaro a dédié la victoire et la qualification aux Paraguayens 'qui savent l'énorme effort que cela nous a coûté d'arriver jusqu'ici'. 'Cette qualification est pour eux. Pour ceux qui ont toujours cru en nous, pour ceux qui nous ont accompagnés et nous ont fait sentir leur soutien à chaque instant. Eux aussi font partie de cette réussite et ils la méritent', a-t-il conclu.

Après la qualification de la sélection, le président paraguayen Santiago Peña a décrété un jour férié mardi. 'C'est ça le pouvoir merveilleux du foot', a réagi le sélectionneur en apprenant que mardi serait férié. 'Il faut que les gens en profitent, que tout le Paraguay en profite.'

/ATS
 

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