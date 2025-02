Jean-Pierre Nsame égale le record de Marco Streller

Extraordinaire Jean-Pierre Nsame ! Le Camerounais a écrit une page d’histoire au Letzigrund. Auteur d’un doublé, il a tout simplement égalé le record des 111 buts en Super League de Marco Streller.

Le joueur prêté par le Legia Varsovie a donné la victoire (2-1) au FC St. Gall face au FC Zurich. Introduit à la 65e, il a frappé à la 70e et à la 76e pour renverser la table. Et, surtout, pour gommer l’incroyable relance de son gardien Lawrence Zigi sur l’ouverture du score de Bledan Krasniqi à la 19e. Comme jeudi face à Lugano, les Saint-Gallois ont cueilli les trois points alors qu’ils avaient concédé le premier but. Comme si la rage de vaincre de Jean-Pierre Nsame avait déteint sur ses coéquipiers.

Victorieux 3-2 du FC Winterthour grâce à un penalty de Kevin Spadanuda à la 89e, le FC Lucerne a, pour sa part, rejoint le FC Lugano à la deuxième place du classement, à un point du FC Bâle. A onze contre dix après l’expulsion de Tobias Schättin à la 38r, les Lucernois ont vraiment pris leur temps avant de concrétiser leur supériorité face à une 'lanterne rouge* courageuse, mais bien malheureuse au final.

/ATS