Jeremy Frick prolonge de trois ans avec Servette

Jeremy Frick (30 ans) a prolongé son contrat avec Servette de trois saisons. Le portier aux 254 matches en grenat est ainsi lié jusqu'au terme de la saison 2026-2027.

Formé au FC Collex-Bossy, Frick (1m92) rejoint le mouvement juniors du Servette FC à l'âge de 13 ans. Il est très vite repéré par l'Olympique Lyonnais, qui le recrute à 16 ans. De retour à Servette au début 2015, après six années passées en France, il passe professionnel et part pour une saison à Bienne.

Huit ans plus tard, il est désormais le dixième joueur le plus capé de l'histoire du club, intercalé entre Anthony Sauthier et Lucien Favre.

Cette saison, il a reçu la concurrence de Joël Mall, arrivé de Chypre.

/ATS