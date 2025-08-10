Jocelyn Gourvennec est le nouveau coach de Servette

Servette a trouvé le successeur de Thomas Häberli, licencié il y a une semaine. Le club genevois a engagé comme nouveau coach le Français Jocelyn Gourvennec.

Le Breton de 53 ans était jusqu'en mars 2024 au FC Nantes, mais a dû quitter le club après seulement trois mois et demi en raison d'un manque de succès. Auparavant, il avait déjà entraîné Lille, Guingamp et les Girondins de Bordeaux. à chaque fois en Ligue 1.

Après le départ de Häberli, l'entraîneur adjoint Bojan Drmic et l'entraîneur des attaquants Alexandre Alphonse ont assuré l'intérim, mais le redressement sportif espéré ne s'est pas produit. En milieu de semaine, Servette s'est incliné 3-1 à domicile contre Utrecht lors du match aller du troisième tour de qualification de l'Europa League. Dimanche contre les Grasshoppers, il a à nouveau manqué quelque chose. Servette a raté un penalty et n'a égalisé que tardivement pour un nul 1-1.

Avant ce nul face à GC, Servette avait perdu quatre fois de suite, encaissant en moyenne plus de quatre buts par match. Gourvennec, qui a failli devenir entraîneur d'YB la saison dernière, doit désormais trouver le moyen de sortir de la crise avec le vice-champion de Suisse en titre.

/ATS