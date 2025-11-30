Johan Manzambi marque encore avec le SC Fribourg

On n'arrête plus Johan Manzambi ! Le milieu de terrain genevois a encore fait trembler les filets avec le SC Fribourg, vainqueur souverain de Mayence (4-0) dimanche en Bundesliga.

La révélation suisse de l'année a marqué son quatrième but du mois de novembre, le deuxième de suite en championnat après celui inscrit lors de la défaite 6-2 sur la pelouse du Bayern Munich. Il a été à la conclusion d'un bon mouvement fribourgeois à la 50e pour le 3-0.

Toujours aussi précieux dans son rôle de milieu 'box-to-box', le Genevois de 20 ans est même passé proche du doublé, mais sa réussite à la 78e a été annulée pour un hors-jeu. Cela ne devrait pas empêcher sa valeur marchande d'augmenter encore un peu plus.

Widmer sur le banc

Mené 2-0 et réduit à dix après 28 minutes, la lanterne rouge Mayence n'a rien réussi. Le club de l'ouest de l'Allemagne évoluait par ailleurs sans le latéral droit de l'équipe de Suisse Silvan Widmer, qui a observé le match depuis le banc.

Cette victoire permet au SC Fribourg de faire un bon au classement, passant du 11e au 8e rang. Le club de la Forêt-Noire reste toutefois encore loin du podium et des autres places européennes.

/ATS