John Robertson est décédé à 72 ans, a annoncé jeudi son ancien club de Nottingham Forest avec qui il avait remporté deux Coupes d'Europe.

L'ancien ailier écossais avait été à la fois surnommé 'le Picasso de notre jeu' et 'notre petit gros' par le manager Brian Clough.

'Nous avons le coeur brisé d'annoncer le décès de John Robertson, légende de Nottingham Forest et un ami très cher', a indiqué le club dans un communiqué. 'Véritable figure de notre club et double vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions, John restera à jamais dans nos mémoires pour son talent inégalé, son humilité et son dévouement sans faille à Nottingham Forest.'

Né le 20 janvier 1953 à Lanarkshire en Ecosse, Robertson a rejoint Nottingham Forest à l'âge de 17 ans. Il a fait quelques apparitions au milieu de terrain jusqu'à l'arrivée de Clough au début de l'année 1975.

'Il était difficile d'imaginer un athlète professionnel plus improbable', a par la suite écrit Clough dans son autobiographie, à propos de sa première impression sur Robertson. 'Un bon à rien débraillé, en mauvaise forme physique et désintéressé'. Mais, écrit encore Brian Clough, 'quelque chose me disait qu'il fallait essayer de persévérer avec lui'.

Coup de génie, Clough place Robertson sur l'aile gauche, où il s'épanouit alors que le club accède à la première division anglaise, en 1977. Il remporte immédiatement le championnat, puis deux Coupes d'Europe.

Robertson, selon Clough, est devenu 'l'un des meilleurs passeurs que j'aie jamais vus, aussi doué que les Brésiliens ou les Italiens'. 'Donnez-lui un ballon et un mètre de pelouse, et c'était un artiste, le Picasso de notre sport'.

Un rôle-clé

Forest a remporté ses deux finales de Coupe des champions sur le score de 1-0, Robertson jouant un rôle-clé à chaque fois. Il a d'abord été passeur décisif pour Trevor Francis contre Malmö, à Munich en 1979. Et l'année suivante, lors de la finale à Madrid, Robertson était opposé à Manny Kaltz, intraitable arrière droit international allemand de Hambourg. 'Nous avons un petit gros qui va le retourner dans tous les sens', avait pourtant annoncé Clough avant le match. Robertson a marqué le seul but de la rencontre...

John Robertson a été international à 28 reprises avec l'Ecosse (8 buts), disputant notamment les Coupes du monde 1978 et 1982. Il a ensuite rejoint Derby County en 1983, avant de revenir à Nottingham Forest. Il est ensuite devenu entraîneur, travaillant sous les ordres de son ancien coéquipier de Forest, Martin O'Neill, à Wycombe, Norwich, Leicester, Celtic et Aston Villa.

/ATS