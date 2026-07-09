Jorge Jesus nouveau sélectionneur du Portugal

Jorge Jesus doit être présenté vendredi au poste de nouveau sélectionneur de l'équipe du Portugal, a appris l'AFP jeudi de source proche du dossier.

Le technicien portugais succédera à l'Espagnol Roberto Martinez.

Le coach de 71 ans et la Fédération portugaise de football sont parvenus à 'un accord total', a indiqué cette source. Jorge Jesus prendra les rênes de la Seleçao cinq jours après son élimination en 8es de finale du Mondial 2026, face à l'Espagne (1-0).

L'entraîneur, qui avait quitté le club saoudien d'Al-Nassr en mai dernier, doit signer un contrat de quatre ans, soit jusqu'au terme du Mondial 2030 qui sera co-organisé par le Portugal, l'Espagne et le Maroc.

/ATS