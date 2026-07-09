Jorge Jesus nouveau sélectionneur du Portugal

Jorge Jesus doit être présenté vendredi au poste de nouveau sélectionneur de l'équipe du Portugal ...
Jorge Jesus nouveau sélectionneur du Portugal

Jorge Jesus nouveau sélectionneur du Portugal

Photo: KEYSTONE/EPA/STRINGER

Jorge Jesus doit être présenté vendredi au poste de nouveau sélectionneur de l'équipe du Portugal, a appris l'AFP jeudi de source proche du dossier.

Le technicien portugais succédera à l'Espagnol Roberto Martinez.

Le coach de 71 ans et la Fédération portugaise de football sont parvenus à 'un accord total', a indiqué cette source. Jorge Jesus prendra les rênes de la Seleçao cinq jours après son élimination en 8es de finale du Mondial 2026, face à l'Espagne (1-0).

L'entraîneur, qui avait quitté le club saoudien d'Al-Nassr en mai dernier, doit signer un contrat de quatre ans, soit jusqu'au terme du Mondial 2030 qui sera co-organisé par le Portugal, l'Espagne et le Maroc.

/ATS
 

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