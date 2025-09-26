Kane atteint la barre des 100 buts avec le Bayern

Harry Kane a atteint vendredi la barre des 100 buts sous le maillot du Bayern Munich. L'attaquant ...
Photo: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader

Harry Kane a atteint vendredi la barre des 100 buts sous le maillot du Bayern Munich.

L'attaquant anglais a signé un doublé dans un match gagné 4-0 par le 'Rekordmeister' face au Werder Brême en ouverture de la 5e journée de Bundesliga.

Kane - qui disputait son 104e match avec la formation bavaroise - a trouvé la faille sur penalty à la 45e minute (2-0) puis à la 65e (3-0). Il fait ainsi mieux que Cristiano Ronaldo (avec le Real Madrid) et Erling Haaland (avec Manchester City), qui avaient tous deux eu besoin de 105 matches officiels pour atteindre les 100 buts.

Cette victoire permet au Bayern d'afficher le maximum de 15 points. Quant au Werder Brême, qui a aligné ses deux ex-Lausannois (Cameron Puertas jusqu'à la 61e et Isaac Schmidt dès la 80e), il en reste à 4 points, avec déjà 14 buts encaissés.

/ATS
 

