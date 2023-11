Kastriot Imeri gravement blessé

Young Boys doit composer avec trois nouveau blessés. Kastriot Imeri, Cedric Itten et Malik Emme sont sur la touche pour de longues périodes.

Imeri est le plus touché des trois. Le Genevois s'est blessé au genou à l'entraînement. Il est gravement touché au ligament extérieur de son genou droit. L'international s'était déjà blessé au même endroit en septembre. Il avait alors été soigné sans opération. Il avait retrouvé dernièrement l'entraînement collectif. Malheureusement, son genou a tourné. Cette fois-ci, l'ancien Servettien sera opéré et son absence est évaluée autour des six mois.

De son côté, Itten devra observer une pause de plusieurs semaines. L'attaquant de 26 ans souffre d'une blessure au pied droit depuis quelque temps.

Le jeune Malik Deme s'est blessé musculairement à la cuisse droite lors d'un rassemblement de la sélection suisse M19. Il ne sera pas à disposition de l'équipe pendant six semaines.

/ATS