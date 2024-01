Klopp quittera Liverpool en fin de saison

L'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp quittera son poste à l'issue de la saison 2023/2024, a-t-il annoncé vendredi sur le site du club anglais.

L'Allemand, qui occupe cette fonction depuis octobre 2015, a notamment mené les Reds à la victoire en Ligue des champions en 2019.

'C'est que je suis, comment dire, à court d'énergie', a déclaré Jürgen Klopp (56 ans), vainqueur de six trophées majeurs en plus de huit ans passés à Liverpool, pour justifier son choix surprise. 'Je sais que je ne peux pas faire le boulot encore et encore et encore et encore', a-t-il également affirmé.

Ses adjoints Pepijn Lijnders et Peter Krawietz quitteront également leur fonction à l'issue de la saison en cours, a précisé l'actuel leader du championnat d'Angleterre, encore en lice en Coupe de la Ligue (qualifié pour la finale), Coupe d'Angleterre (qualifié pour le 4e tour) et Europa League (qualifié en huitièmes de finale).

Klopp a informé les propriétaires du club dès le mois de novembre, a-t-il expliqué. 'Lorsque nous étions assis ensemble et que nous parlions des recrutements potentiels, du prochain stage d'été et de la possibilité d'aller où que ce soit, l'idée m'est venue de ne plus être sûr d'être ici, ce qui m'a surpris moi-même', a-t-il affirmé dans un entretien au site officiel.

Depuis son arrivée, le 8 octobre 2015, Liverpool a remporté six trophées majeurs, dont la Ligue des champions en 2019 et le championnat d'Angleterre en 2020, trente ans après le dernier titre des Reds en Premier League.

/ATS