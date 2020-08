Koeman signe jusqu'en 2022 au Barça

Ronald Koeman (57 ans) entraînera le FC Barcelone jusqu'en 2022, a officialisé le club mercredi dans un communiqué. Le président Josep Maria Bartomeu avait annoncé l'arrivée du Néerlandais la veille.

'Le Néerlandais possède déjà une grande expérience comme entraîneur, avec plus de 20 années sur les bancs et huit titres remportés, et arrive au FC Barcelone après être passé par la Premier League, la Liga espagnole, la Eredivisie ou le championnat portugais, en plus de la sélection des Pays-Bas', a indiqué le club blaugrana.

'Ronald Koeman quitte son poste de sélectionneur de l'équipe nationale néerlandaise', qu'il occupait depuis février 2018, a souligné de son côté la fédération néerlandaise dans un communiqué mercredi. Il va laisser son poste à son adjoint Dwight Lodeweges, qui deviendra l'entraîneur principal le temps que la fédération (KNVB) nomme un autre sélectionneur.

'Ce fut un honneur d'être le sélectionneur national des Pays-Bas. Depuis deux ans et demi, j'ai tout mis en oeuvre pour réussir avec les Oranje', a remercié Koeman dans le communiqué de la KNVB. 'Tout le monde sait que Barcelone est mon club de rêve. C'est très spécial pour moi de pouvoir devenir entraîneur là-bas', s'est justifié le technicien, ancien joueur du Barça.

