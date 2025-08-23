L'AC Milan battu à domicile par un promu

L'AC Milan a connu la défaite à domicile pour son premier match de la saison en Serie A. Les ...
L'AC Milan battu à domicile par un promu

L'AC Milan battu à domicile par un promu

Photo: KEYSTONE/AP/Luca Bruno

L'AC Milan a connu la défaite à domicile pour son premier match de la saison en Serie A. Les joueurs de Massimiliano Allegri ont été battus 2-1 par le promu Cremonese, malgré une nette domination.

Privé de Rafael Leão, blessé, l'AC Milan a pourtant trouvé les ressources pour égaliser à 1-1 dans les arrêts de jeu de la première mi-temps sur une tête de Pavlovic. Mais Cremonese a repris pour de bon les commandes grâce à un somptueux ciseau acrobatique signé Federico Bonazzoli (61e, 2-1).

Ardon Jashari est sorti du banc treize minutes plus tard côté milanais, comme une semaine plus tôt en Coupe d'Italie, remplaçant Luka Modric. Son punch n'a toutefois pas permis aux Rossoneri d'inverser la tendance. Deuxième recrue helvétique dans le camp lombard, Zachary Athekame devra quant à lui patienter avant de faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs.

/ATS
 

