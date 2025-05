L'AC Milan s'en remet pour la deuxième fois à Allegri

L'AC Milan a confié vendredi pour la deuxième fois son poste d'entraîneur à Massimiliano Allegri. Celui-ci aura la lourde tâche de relancer un club qui sort d'une saison 2024/25 très décevante.

'L'AC Milan est heureux d'annoncer que Massimiliano Allegri a été désigné entraîneur en chef de son équipe première', a indiqué dans un communiqué le club lombard, huitième du dernier Championnat d'Italie.

Allegri, 57 ans, était libre depuis son départ en mai 2024 de la Juventus Turin qui l'avait limogé quelques jours après avoir remporté la Coupe d'Italie pour avoir insulté durant la finale des arbitres, un de ses dirigeants et le rédacteur en chef d'un quotidien sportif.

Lors de son premier passage au Milan, de 2010 à 2014, le technicien italien a remporté dès sa première saison le titre de champion d'Italie (2011). Il a terminé deuxième de la Serie A la saison suivante, puis 3e, avant d'être remercié en janvier 2014 alors que son équipe était 13e du championnat.

C'est avec la Juve, qu'il a entraîné de 2014 à 2019 puis de 2021 à 2024, qu'Allegri est devenu l'un des entraîneurs italiens en activité les plus respectés. Il y a collectionné les titres et trophées: cinq championnats d'Italie consécutifs (2015-2019), cinq Coupes d'Italie (2015, 2016, 2017, 2018 et 2024) et deux finales, perdues, de la Ligue des champions (2015, 2017).

Quatre entraîneurs en un an

En incluant Stefano Pioli, dont le contrat expirait en fin de saison dernière, Allegri est le quatrième entraîneur des Rossoneri en un an après le Portugais Paulo Fonseca, licencié fin décembre, et remplacé par son compatriote Sergio Conceiçao.

Si ce dernier, licencié jeudi soir cinq mois après son arrivée, a remporté dès son arrivée la Supercoupe d'Italie, le premier trophée du club lombard depuis son scudetto en 2022, il n'est pas parvenu à relancer une équipe qui a collectionné les désillusions.

/ATS