L'Allemagne organisera l'Euro féminin en 2029

L'Allemagne organisera l'Euro 2029 féminin, préférée mercredi par l'UEFA à la Pologne et au ...
L'Allemagne organisera l'Euro féminin en 2029

L'Allemagne organisera l'Euro féminin en 2029

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

L'Allemagne organisera l'Euro 2029 féminin, préférée mercredi par l'UEFA à la Pologne et au tandem Suède-Danemark. Le but est d'accélérer l'essor du football féminin.

Géant du football féminin avec ses huit titres continentaux et déjà deux Euros organisés (1989, 2001), le pays paraissait d'autant plus favori qu'il reste sur l'accueil largement salué du Championnat d'Europe masculin en 2024.

Revancharde après avoir vu la FIFA lui préférer en 2024 le Brésil pour accueillir le Mondial 2027, l'Allemagne ambitionne 'd'aider à réaliser (...) l'énorme potentiel encore inexploité' du football féminin, selon son dossier.

'Nous avons les grandes arènes et je suis convaincu que nous pouvons les remplir', avançait récemment Bernd Neuendorf, le patron de la fédération, alors que l'Allemagne présente huit stades surpassant nettement les exigences de jauge de l'UEFA.

Si celui de Wolfsburg offre seulement 26'000 sièges, Leipzig, Cologne et Hanovre dépassent les 40'000, Düsseldorf et Francfort les 50'000, Dortmund et l'Allianz Arena de Munich les 60'000.

Au total, l'Allemagne vise 'plus d'un million de billets vendus' contre 657'291 cet été en Suisse, un critère important puisque l'Euro féminin demeure déficitaire pour l'UEFA malgré son succès populaire croissant.

Le pays met également en avant sa centralité et son réseau ferroviaire dense, un atout déjà apprécié en Suisse qui avait réussi à acheminer 86% de ses détenteurs de billets en transports publics, à pied ou à vélo.

Candidate malheureuse face à la Suisse pour l'édition 2025, la France n'avait pas retenté sa chance, à la différence de la Pologne et du tandem Danemark-Suède - cette fois sans ses voisins finlandais et norvégiens.

Italie et Portugal avaient pour leur part retiré leurs dossiers pour se concentrer sur la co-organisation de deux tournois masculins, respectivement l'Euro 2032 avec la Turquie et le Mondial 2030 avec l'Espagne et le Maroc.

/ATS
 

Actualités suivantes

Coupe de Suisse: Yverdon retrouve Lausanne-Sport en 8es

Coupe de Suisse: Yverdon retrouve Lausanne-Sport en 8es

Football    Actualisé le 03.12.2025 - 05:03

Coupe de Suisse: le Stade Lausanne-Ouchy élimine Winterthour

Coupe de Suisse: le Stade Lausanne-Ouchy élimine Winterthour

Football    Actualisé le 02.12.2025 - 22:19

Défaite des Suissesses face aux Galloises

Défaite des Suissesses face aux Galloises

Football    Actualisé le 02.12.2025 - 14:27

Coupe: Un premier derby romand au menu mardi

Coupe: Un premier derby romand au menu mardi

Football    Actualisé le 02.12.2025 - 04:03

Articles les plus lus

Mondial 2026: Trump assistera au tirage au sort vendredi

Mondial 2026: Trump assistera au tirage au sort vendredi

Football    Actualisé le 01.12.2025 - 21:25

Coupe: Un premier derby romand au menu mardi

Coupe: Un premier derby romand au menu mardi

Football    Actualisé le 02.12.2025 - 04:03

Défaite des Suissesses face aux Galloises

Défaite des Suissesses face aux Galloises

Football    Actualisé le 02.12.2025 - 14:27

Coupe de Suisse: le Stade Lausanne-Ouchy élimine Winterthour

Coupe de Suisse: le Stade Lausanne-Ouchy élimine Winterthour

Football    Actualisé le 02.12.2025 - 22:19

FC Barcelone: longue absence pour Aitana Bonmati

FC Barcelone: longue absence pour Aitana Bonmati

Football    Actualisé le 01.12.2025 - 08:53

Mondial 2026: Trump assistera au tirage au sort vendredi

Mondial 2026: Trump assistera au tirage au sort vendredi

Football    Actualisé le 01.12.2025 - 21:25

Coupe: Un premier derby romand au menu mardi

Coupe: Un premier derby romand au menu mardi

Football    Actualisé le 02.12.2025 - 04:03

Défaite des Suissesses face aux Galloises

Défaite des Suissesses face aux Galloises

Football    Actualisé le 02.12.2025 - 14:27

Johan Manzambi marque encore avec le SC Fribourg

Johan Manzambi marque encore avec le SC Fribourg

Football    Actualisé le 30.11.2025 - 21:29

Fracture du péroné pour Aitana Bonmati, absente plusieurs mois

Fracture du péroné pour Aitana Bonmati, absente plusieurs mois

Football    Actualisé le 30.11.2025 - 21:53

FC Barcelone: longue absence pour Aitana Bonmati

FC Barcelone: longue absence pour Aitana Bonmati

Football    Actualisé le 01.12.2025 - 08:53

Mondial 2026: Trump assistera au tirage au sort vendredi

Mondial 2026: Trump assistera au tirage au sort vendredi

Football    Actualisé le 01.12.2025 - 21:25