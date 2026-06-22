L'Allemagne privée de Schlotterbeck pour le reste du tournoi

La Coupe du monde s'achève prématurément pour Nico Schlotterbeck. Le défenseur allemand doit jeter l'éponge en raison d'une blessure à la cheville.

Selon les informations de l'agence de presse allemande dpa, le joueur de 26 ans du Borussia Dortmund s'est déchiré le ligament médial de la cheville gauche lors de la victoire 2-1 contre la Côte d'Ivoire et ne pourra plus jouer pour la sélection allemande lors du tournoi en Amérique du Nord. Il risque une indisponibilité d'environ deux mois.

Après la blessure musculaire du joueur du Bayern Lennart Karl, le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann doit donc faire face à un deuxième forfait pour ce Mondial. Le délai fixé par la FIFA étant écoulé, il ne peut cette fois-ci plus faire appel à un joueur de remplacement.

C'est Antonio Rüdiger qui devrait prendre la place de titulaire vacante en défense centrale, aux côtés de Jonathan Tah.

/ATS