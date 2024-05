L'Allemagne sans Hummels ni Goretzka

La liste de l'équipe d'Allemagne, que la Suisse affrontera lors de la phase de groupes de l'Euro, a été dévoilée jeudi. Mats Hummels, n'y figure pas, au contraire de Toni Kroos et Thomas Müller.

Le sélectionneur Julian Nagelsmann fait confiance en grande partie aux joueurs présents en mars lors des victoires rassurantes contre la France (2-0) et les Pays-Bas (2-1). Mats Hummels, finaliste de la Ligue des champions avec le Borussia Dortmund, et Leon Goretzka du Bayern Munich, manquaient déjà à l'appel.

Les deux hommes sont victimes de la cure de rajeunissement de Nagelsmann, qui n'a pas été fatale à Toni Kroos, Thomas Müller et Ilkay Gündogan. Du côté des novices de la joute européenne, on note la présence du joyau du Bayer Leverkusen Florian Wirtz (21 ans), et le milieu de terrain du Bayern Munich Aleksandar Pavlovic (20 ans).

/ATS